Инцидент на границе Беларуси и Польши произошел 18 декабря.

На границе Польши и Беларуси мигранты пытались незаконно прорваться на польскую территорию.

Об этом говорится в микроблоге Twitter пограничной службы Польши.

"Вчера, 18 декабря, 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке в Черемче группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", – говорится в сообщении.

Ранее мигранты уже пытались прорваться из Беларуси на польскую территорию.

Читайте такжеИз Беларуси в Польшу прорвались десятки мигрантов – СМИНапомним, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на усиление западных санкций против Белоруси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Украина 23 ноября начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

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Автор: Светлана Закелова