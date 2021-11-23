Всего польские пограничники зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы за минувшие сутки.

Польские пограничники сообщают о 174 попытках незаконного пересечения границы с территории Беларуси за последние сутки. В одном случае это была группа из 50 мигрантов.

Об этом пограничная служба сообщила в Twitter утром 23 ноября.

"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеШтабы обороны Киева и Волыни провели ученияКроме того, за эти сутки Польша приняла решение о выдворении 66 мигрантов, которым все же удалось попасть в страну.

Полиция Подляского воеводства сообщила о задержании еще 6 водителей, которые помогали 23 мигрантам продолжить движение вглубь ЕС.

Сообщается, что задержанные оказались гражданами Польши, Турции, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против членов объединения государств.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Автор: Марта Гичко