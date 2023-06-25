Российский диктатор заявил, что "уверен" в реализации всех своих планов и "задач", связанных с войной против Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин после военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина появился на государственном телевидении. Он подтвердил приверженность войне против Украины.

Издание The Guardian пишет, что Путин назвал "специальную военную операцию" своим главным приоритетом. Он также сказал, что находится в "постоянном контакте" с официальными лицами министерства обороны.

"Конечно, первостепенное внимание уделяю", - ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, сколько времени уделяет ходу спецоперации.

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"С этого начинается день и этим заканчивается", — подчеркнул Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", записанном 21 июня - до военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В свою очередь издание Sky сообщает, что Путин заявил, что "уверен" в реализации всех своих планов и "задач", связанных с войной против Украины. При этом отмечается, что Путин, похоже, поддерживает высшее военное руководство России.

"Марш справедливости" Пригожина был направлен на свержение министра обороны Сергея Шойгу, и эта пара была вовлечена в давнюю вражду.

Военный мятеж Пригожина - главные новости

Главарь ЧВК "Вагнер" и военный преступник Евгений Пригожин в ночь на 24 июня взбесился якобы из-за удара российской армии по лагерям его наемнков. Он заявил, что едет в Москву "за справедливостью". В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал Пригожина предателем.

В это время российское государственное телевидение показало документальный фильм о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони пока в стране разворачивался военный переворот.

Уже вечеом 24 июня гланый "вагнеровец" после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что наемники возвращаются на базы.

25 июня Пригожин заявил, что передает всем "привет" и объявил что ответит на все вопросы, когда у него будет нормальная связь.

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