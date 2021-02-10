45% опрошенных считают, что в РФ возможны новые политические протесты.

На фоне недавних массовых протестов в поддержку Алексея Навального резко выросло число россиян, которые ожидают дальнейшего роста протестной активности - этот показатель достиг уровня 1998 года.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в РФ «Левада-центром».

Так, на сегодня 43% опрошеных считают, что в России возможны новые протесты с экономическими требованиями. 45% считают, что вполне возможны новые политические протесты.

Но при этом число желающих принять участие в протестах невелико: 17% для протестов с экономическими требованиями и 15% для политических протестов. Ещё в ноябре 2020 года соответствующие показатели составляли 23% и 19% соответственно.

80% опрошенных знают о недавних протестах в связи с арестом Алексея Навального. Это самый высокий уровень осведомленности о протестных акциях за последние годы: о прошлогодних протестах в Хабаровске знали 75%, о московских протестах 2019 года – 63%; о протестах сторонников Алексея Навального в июне 2017 знали 61% россиян. О протестах в Башкирии знали около 37%.

Больше всех возрастных групп за протестами наблюдали респонденты 18-24 лет – 27%.

В отношении к протестующим преобладает негативное отношение (39% опрошенных) и безразличие (37%). Положительно относятся к протестующим 22% респондентов.

Главным мотивом участия в протесте респонденты считают общее недовольство положением дел в стране (об этом говорят 43% респондентов). Еще 28% считают, что протестующие выходят на митинги, потому что им за это платят (и это один из самых высоких показателей за последние годы).

Только 19% считают, что побудительным мотивом для выхода на протест стало возмущение фактами коррупции, показанными в фильме “Дворец для Путина”. Еще 16% посчитали, что протестующими двигало возмущение арестом Алексея Навального.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Дмитрий Захаров