Отмечается, что соответствующие службы ждут, когда выгорит газ.

Мощный взрыв произошел на газопроводе Ямбург-Елец в Свердловской области Российской Федерации. Столб огня видно на десятки километров.

Росси йские СМИ сообщают, что разгерметизация на газопроводе произошла в поселке Пелым. На обнародованных кадрах видно огромный столб огня.

На место происшествия прибыли пожарные и ремонтные бригады, но они смогут приступить к работе, когда выгорит оставшийся газ. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

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"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – сообщил глава российского округа Шахит Алиев.

Взрывы газопроводах в России - что известно

Это уже не первый случай, когда российский газопровод "не выдерживает" давление. Так, взорвался трубопровод с газом для Европы. Инцидент на магистральном газопроводе произошел после того, как в ЕС договорились о предельной цене на газ из РФ.

13 марта 2023 года на газопроводе в Ярославской области также прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Авария произошла из-за разрыва в соединении береговой части и подводной в Мышкинском районе в районе деревни Еремейцево.

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