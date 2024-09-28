Особо чувствительным детям организаторы "шоу" предложили отвернуться.

В Российской Федерации школьникам показали реальный процесс аборта, зафиксированный на видео - чиновники утверждают, что эта часть "лекции" была не согласована.

Как сообщает ASTRA, лекцию на тему нежелательности абортов, беспорядочных половых связях и о наркотиках провели ученикам школы №7 города Оха на севере острова Сахалин. В аудитории присутствовало около 100 учеников 9-11 классов, которым показали видео с откровенными эпизодами аборта - выскабливание плода у женщины. При этом, организаторы мероприятия - представители молодежного движения "Позитивный вирус" - предложили особо впечатлительным школьникам отвернуться.

"Лекция была не только на тему абортов, говорили и про беспорядочные половые связи, и про наркотики. За исключением этого одного кадра все было нормально, даже непонятно, почему он так разлетелся. Но, конечно, с ним они немного переборщили - вдруг у кого-то слабая нервная система, например", - сказала ASTRA одна из учениц упомянутой школы.

Видео дня

При этом лектор - руководитель "Позитивного вируса" Вадим Жаров - рассказал школьникам о статистике абортов и заявил, что прерывание беременности может привести к бесплодию или гибели беременной.

В социальные сети также попало видео с частью лекции Жарова. Руководитель организации говорил ученикам:

"Девушка приходит, узнав о своей беременности, в женскую консультацию. И первое, что ее спрашивает доктор - не как вы хотите родить здорового ребенка и иметь беременность, а о том, каким образом вы хотите прервать беременность… Просят не показывать".

ASTRA он сказал, что эта часть программы (аборта) не была согласована с администрацией школы, поэтому преподаватели попросили выключить ролик. Журналисты спросили мужчину, понимает ли он, что подобное видео показывать детям нельзя.

"Я понимаю, что это жесткий подход. Кому-то он может показаться чрезмерным, но, к сожалению, он чрезвычайно эффективный, так как люди сталкиваются с правдой. После этого уже невозможно сказать, что аборт, это безопасная история, покрытая флером некой таинственности. Мы частично перегнули палку, но не думаю, что дети видят менее трешовый контент, когда лазают в соцсетях без разрешения родителей и скролят ленты новостей", - заявил Жаров.

По данным ASTRA, "Позитивный вирус" - группа активистов из Ярославля, участников федеральной программы "Поезд в будущее". В 2019 году активисты этой группы показали школьникам №3 Южно-Сахалинска откровенные видеоролики про наркотики, доведя несовершеннолетних до слез.

"Позитивный вирус" сотрудничает с управлением Федеральной службой исполнения наказаний России и другими организациями, выступая в разных регионах РФ на протяжении около 10 лет. Жаров уверяет, что программа выступлений с тех пор для школьников не менялась", - сказано в публикации.

По данным "Осторожно, новости", для лекции детей специально собрали в актовом зале перед уроками, при этом о самом мероприятии заранее почти ничего не сказали. Школьникам лишь сообщили, что сейчас покажут процесс абортирования. По словам старшеклассников, многие при виде аборта крупным планом закрывали глаза и отворачивались.

Ученики также рассказали "Осторожно, новости", что во время лекции им говорили, что "лучше девушке родить" в случае подтверждения факта беременности. Один из очевидцев рассказал:

"Показывали документальный фильм, о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной".

По данным СМИ, в сахалинской школе, где показали кадры аборта, также рассказывали про "огонь любви".

"Кровь уходит в низ живота, мочеточное давление образуется, загорается огонь любви и парню надо срочно его потушить? Каким образом он пытается его потушить? Он начинает приседать на уши девушке и говорить, что это любовь с первого взгляда, что она единственная, которую он всю жизнь ждал. Пожалуйста, стань матерью моих детей и много-много всего. Девушка ошеломленная стоит и говорит, может, подождем до 18 лет? И тогда парень говорит кхе-кхе, потому что у него пожар любви", - рассказывал детям Жаров.

"Осторожно, новости" показало часть этой "лекции", также зафиксирована реакция несовершеннолетних - одни смеются, у других - недоуменные лица, а некоторые при этом показывают непристойные жесты, "символизирующие" половой акт.

Отмечается, что у Жарова - трое детей, в своих публикациях он часто упоминает Библию и молитвы.

"Жаров - служитель церкви евангельских христиан, последователей Всемирного пятидесятнического братства. Ранее мужчина рассказывал, что является служителем церкви "Церковь Божья" в Ярославле, в рамках этой деятельности он создавал проекты, пропагандирующие борьбу с абортами", - утверждают журналисты.

Борьба с "чайлдфри" в РФ

Как сообщал УНИАН, в РФ будут наказывать большими штрафами за "пропаганду осознанного отказа от деторождения". Как заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты начали рассматривать соответствующий законопроект - "О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри". Володин утверждает, что тематических пабликах и сообществах в социальных сетях якобы зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей.

Поэтому, со слов Володина, предлагается запретить в РФ пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Также в стране-агрессоре ввести за подобное "неуважение и агрессию" административную ответственность.

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