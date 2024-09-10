Надежда Левченко рассказала о тяжелом периоде своей жизни.

Известная украинская актриса Надежда Левченко, которая сыграла в сериале "Женский доктор. Новая жизнь 2", в 18 лет родила сына, которому сейчас уже 20 лет. Однако период беременности она вспоминает с болью, ведь хотела сделать аборт.

Как она рассказала в интервью "Обозревателю", она забеременела в 17 лет и боялась, что отец ее сильно будет ругать. До того, она столкнулась с осуждением, поэтому даже думала о самоубийстве.

"Когда это произошло со мной, я была совсем еще ребенок, всего 17 лет. Я впервые влюбилась - и тут беременность! Я долго не рассказывала родителям, мне было стыдно. Это был первый курс института. Все только начиналось, а отовсюду звучало, что это конец", - рассказала Левченко.

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Она добавила, что на 23-й неделе беременности пришла к гинекологу и сказала: что хочет сделать аборт, однако врач ее отказала.

"Так вот меня осмотрели, поставили на учет, и я ей сказала, что хочу сделать аборт. На что врач ответила, что на таком сроке нельзя. Я просила ее это сделать, иначе папа меня убьет. До сих пор помню те слова: "Детка, подумай, что тебе дороже? То, что папа поругается, или то, что уничтожишь жизнь и будешь всегда об этом жалеть?" Это был очень сложный период в моей жизни. Я все время плакала. Как-то бабушка взяла мою подушку, а она вся мокрая от слез..." - призналась актриса.

Надежда благодарна своей бабушке за то, что она помогала ей с сыном. Как говорит Левченко, без ее помощи она вряд ли бы справилась.

Напомним, ранее Селена Гомес сообщила о своем бесплодии.

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