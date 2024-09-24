В стране-агрессоре предлагают ввести за неуважение к материнству и отцовству административную ответственность.

В России будут наказывать большими штрафами за "пропаганду осознанного отказа от деторождения". Как заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале, депутаты начали рассматривать соответствующий законопроект.

"О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри". Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность", - написал Володин.

Володин утверждает, что тематических пабликах и сообществах в социальных сетях якобы зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей.

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Поэтому, со слов Володина, сейчас предлагается запретить в РФ пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Также в стране-агрессоре ввести за подобное "неуважение и агрессию" административную ответственность.

В частности, штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

"По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Дружная и большая семья - основа сильного государства", - подчеркнул спикер Госдумы.

Как пишет "Медуза", запрет "пропаганды чайлдфри" в России обсуждают с 2022 года, когда в Госдуму внесли законопроект по запрету распространения среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.

Авторами законопроекта выступили - заксобрание Башкирии, а также депутаты от "Единой России" Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева. В пояснительной записке шла речь о том, что российским детям якобы навязывается "зарубежная идеология "чайлдфри". Якобы идеология набрала популярность в связи с тем, что "ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма - философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей". Тогда законопроект не приняли.

Тем не менее, к этому вопросу вернулись в сентябре 2024 года. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 сентября заявила, что выступает за запрет "движения чайлдфри". Матвиенко упомянула чайлдфри после вопроса росСМИ о борьбе женщин за равноправие. По ее мнению, изначально в основе феминизма "была хорошая идея - бороться за равноправие женщин". Но на Западе, как считает Матвиенко, феминизм "выродился, радикализировался" и стал "воинствующим". По словам Матвиенко, это превратилось в противостояние и движение "против мужчин и традиционных ценностей".

"Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно. Так что первоначальный смысл давно потерял всякую актуальность и не соответствует нынешней повестке ожидания женщин", - сказала Матвиенко.

По данным "Медузы", уже 23 сентября правительство РФ "концептуально поддержало законопроект", текст которого пока не доступен.

Согласно открытым источникам, чайлдфри (childfree - свободный от детей) - субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей. Речь о людях, которые откладывают рождение детей на более поздний срок или не имеют твердой позиции в данном вопросе. Бесплодные могут быть или не быть чайлдфри, так как, с одной стороны, врожденное или приобретенное в результате заболеваний, травм и тому подобное бесплодие не является сознательным выбором. С другой стороны - чайлдфри могут добровольно пойти на стерилизацию, но иметь при этом своих или приемных детей.

Акцентируется внимание на том, что не стоит путать понятие "чайлдфри" с понятием "чайлдхейт" (childhate - детоненавистники). Чайлдфри, в отличие от чайлдхейт, не испытывают ненависти или других негативных чувств к детям.

"Закручивание гаек" в РФ

Напомним, в 2023 году Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистским движением, и запретил деятельность международного сообщества на территории РФ. Заседание суда прошло в закрытом режиме без представителя ответчика. Журналистов пустили внутрь только во время оглашения постановления. Суд "обнаружил" в деятельности ЛГБТ-движения "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

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