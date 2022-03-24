В целом уже более 20 предприятий военно-промышленного комплекса РФ полностью или частично остановили свою деятельность из-за отсутствия деталей и комплектующих.

В России приостановилось производство авиаракет на предприятии "Вымпел" из-за отсутствия комплектующих.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что уже в целом более двух десятков предприятий военной сферы полностью или частично приостановили свое производство.

"В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса РФ были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел"", - сказано в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России приостановили работу предприятия концерна "Уралвагонзавод". Оккупанты сейчас испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и техники.

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