Инцидент произошел на акции 23 января.

В России к двум годам лишения свободы приговорили россиянку украинского происхождения Ольгу Бендас.

Об этом пишет ТАСС.

Решение вынес Тверской суд Москвы. Ольгу Бендас и Александра Глушкова обвиняли в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции в Москве.

"Суд приговорил Бендас и Глушкова к двум годам колонии каждого", - сказал адвокат.

Читайте такжеВ Беларуси флаг и лозунг оппозиции собираются внести в перечень нацистской символикиПо версии следствия, 23 января они участвовали в акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Бендас и Глушков якобы нанесли сотруднику полиции поочередно несколько ударов по голове и телу.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

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Автор: Людмила Жерновская