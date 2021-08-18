Металлические конструкции разместили именно на братских захоронениях.

В Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 года начали монтировать сцену.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.

Он отметил, что металлические конструкции разместили именно на братских захоронениях. Прокопив отметил, что выбранное место находится в реестре недвижимых памятников.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Обратите внимание на фото – сцена стоит прямо таки на памятном знаке", - написал он.

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В ноябре 1917 года на территории парка состоялось первое массовое захоронение: напротив Мариинского дворца были похоронены участники Октябрьского вооруженного восстания.

В феврале 1918 года в братской могиле на территории парка было похоронено около 750 погибших рабочих-арсенальцев — участников январского вооруженного восстания.

Памятник в виде гранитной урны на постаменте установили в 1935 году перед главным входом в Мариинский парк напротив Мариинского дворца. Во время Второй мировой мемориал был разрушен и в 1949 году восстановлен усилиями архитектора Зиновия Чечика.

В ходе событий Евромайдана урну и таблички были уничтожены.

Ранее в Киеве на Аллее Небесной Сотни напротив мемориалов, установленных в честь погибших участников Революции Достоинства, собрали декорацию, которая иллюстрировала быт в Украине времен СССР.

Автор: Яна Ставская