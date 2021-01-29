В Белом доме подчеркнули, что у Джо Байдена были четкие цели, и он реализовал их во время этого разговора с Владимиром Путиным.

Президент Джо Байден "не скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся на этой неделе.

Об этом в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Голос Америки.

По ее словам, во время разговора с президентом России Байден затронул тему того, как Москва обошлась с находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", - заявила Псаки.

Она отметила, что у президента Байдена были четкие цели, и он реализовал их во время этого разговора, передает ТСН.

"Он никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора", - добавила Псаки.

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Псаки подчеркнула, что Вашингтон будет столь же откровенным с Россией по проблемным вопросам и при контактах на других уровнях.

Первые контакты Джо Байдена на посту президента США

Джо Байден в первые дни своего президенства помимо кадровых вопросов в США, еще и "знакомится" с лидерами других стран и организаций.

Так, в телефонном разговоре с Путиным Байден пообещал отстаивать национальные интересы США, поднял тему хакерских атак и отравления Навального. Не обошел президент США стороной и Украину, подтвердив поддержку суверенитета нашей страны.

Общаясь с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Байден подтвердил преданность США коллективной безопасности. Байден и Столтенберг также подтвердили намерение совместно работать над глобальными вызовами.

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Автор: УНИАН