Российский дипломат предупреждает, что Москва ожидает затяжной войны с Украиной.

Москва не видит возможности дипломатического решения для прекращения своей войны в Украине и ожидает длительного конфликта.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Financial Times.

По его словам, прямых переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет. В то же время российский дипломат утверждает, что США и другие страны НАТО якобы давят на Украину, чтобы она вышла из переговоров.

"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем больше будет продолжаться конфликт, тем сложнее будет найти дипломатическое решение", - сказал Гатилов.

Российский дипломат также опроверг возможную роль ООН как посредника между Москвой и Киевом, обвинив организацию в "политизации" войны и поставив под сомнение ее авторитет.

"Мир изменился, и ООН никогда не будет такой, какой была раньше... Я думаю, что [соглашение о зерне] является единственным примером того, что они сыграли практическую роль в попытке стать посредником", - считает Гатилов.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

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