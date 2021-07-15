По данным российской таможни, капитан судна якобы скрыл порт доставки груза.

Из Российской Федерации в Украину пытались перевезти 80 тысяч тонн нефти. Сумма контрабанды составила более 733 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба таможни РФ.

По данным российских таможенников, капитан танкера "ALTAI" загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн нефти. При этом в документах было указано, что груз должны доставить в итальянский порт "Аугуста".

После выхода из территории России танкер направился в украинский порт "Южный", где выгрузил нефть. Сообщается, что капитан судна получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину и якобы должен был это скрывать.

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Как ранее сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Турции задержали судно из более 20 украинскими гражданами, четырех украинцев арестовали. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

Также сообщается, что остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели.

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Автор: Анастасия Горбачева