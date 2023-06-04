В Минобороны России заявили об успешной групповой атаке высокоточным оружием.

Министерство обороны РФ заявило о том, что в ночь на 4 июня российская армия атаковала украинские аэродромы. Как известно, ночью по всей Украине началась воздушная тревога.

Об этом говорится в итоговой сводке ведомства о ходе боевых действий за прошедшие сутки. Подчеркивается, что речь идет об атаке групповым высокоточным оружием большой дальности.

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах", - указывает Минобороны РФ.

Российское министерство заявляет, что цель удара достигнута: поражены командные пункты, авиационная техника, хранилища с вооружением, а также радиолокационные посты.

Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил украинцам, что сообщениям Минобороны РФ нельзя доверить и назвал это ведомство местным "Камеди-Клаб".

РФ в ночь на 4 июня ударила по Украине ракетами - что запустили

Напомним, что в ночь на 4 июня около 01:30 Украина "покраснела" из-за масштабной воздушной тревоги. Сирена звучала во всех регионах, а также в Киеве. Отбой в столице примерно дали в 4:30.

Утром начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что враг запустил по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все цели удалось сбить.

Позже ВСУ уточнили, что этой ночью в небе Украины сбили пять БпЛА типа "Shahed-136/131", а также шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

Вас также могут заинтересовать новости: