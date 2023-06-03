Советник руководителя Офиса президента привел несколько фейков, которые в свое время распространяли в России.

Министерство обороны РФ не контролирует никаких процессов как на территории в Украине, так и на территории собственной страны, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Напомним, что сегодня о слабости ведомства также упомянул Пригожин.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", комментируя сообщение Минобороны РФ о завершении контртеррористической операции на территории Белгородской области, где "Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" совершили прорыв в рамках операции по созданию демилитаризованной зоны на границе РФ.

"Министерство обороны РФ может закончить контртеррористическую операцию только на уровне личной дачи Шойгу. Они не контролируют никаких процессов. Они уже у нас "уничтожили" военно-воздушные силы, ВМС 24-25 февраля 2022 г. Тогда же они "уничтожили" всю армию практически и тогда же авансом "Хаймарсы", "Петриоты" и все такое. Поэтому слушать Министерство обороны РФ можно только в рамках "Камеди-Клаб" и не более того. И это не будет плохо. Это говорит об их уровне и об их компетенциях ... Минобороны России – это не о войне, а о камеди", - сказал Подоляк.

В РФ партизаны пообещали россиянам избавится от режима Путина

Как известно, "Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" объявили о цели освободить Россию от путинского диктата и прекратить преступную войну против Украины.

Они уже совершили несколько рейдов в рамках операции по созданию демилитаризованной зоны на границе РФ, что уменьшит возможности россиян обстреливать Украину.

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" совместно с Легионом "Свобода России" уже провели несколько прорывов на территории РФ. В частности, 21 мая они совершили рейд в Гайворонский район Белгородской области.

1 июня РДК объявил о продлении операции в Белгородской области РФ, теперь уже в районе Шебекино и его пригорода.

Руководство РФ ввело в этом регионе режим контртеррористической операции и эвакуировало ядерные боеприпасы.

Сегодня, 3 июня, начальник штаба "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Александр "Фортуна" заявил, что российская армия не контролирует Шебекино.

Вас также могут заинтересовать новости: