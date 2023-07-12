Российские специалисты работают в три смены.

Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков 11 июля на российском телевидении заявил об увеличении производства многоцелевых истребителей, таких как Су-34, Су-30, Су-35, в два раза.

Как пишут росСМИ, госкорпорация якобы провела модернизацию своих мощностей и вложила деньги в подготовку специалистов. Сейчас работники "Ростеха" работают в три смены.

"По некоторым позициям мы вдвое увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения", - заявил Артяков.

Видео дня

По его словам, корпорация также инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), направленные на совершенствование конструкции и возможностей истребителей. Артяков утверждает, что россияне готовы продолжить наращивать объемы, если будет заказ от Минобороны РФ.

Сбивание российских истребителей

Хотя увеличение количества истребителей у противника это опасно, паниковать не стоит. Вооруженные силы Украины успешно сбивают российских "птичек" и те боятся приближаться.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в начале полномасштабного российского вторжения украинские летчики загоняли российские истребители Су-35 под украинскую ПВО.

В этом году в марте украинские военные сбили российский Су-34 вблизи Енакиево, а в мае ВСУ сбили российский истребитель Су-35 над территориальными водами Украины в районе Херсонщины.

По данным CNN, Украина использовала Patriot для сбивания российского истребителя по меньшей мере один раз.

По состоянию на утро 12 июля ВСУ с начала войны уничтожили 315 вражеских самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: