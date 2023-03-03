Енакиево — глубокий тыл российских позиций в Донецкой области.

В пятницу, 3 марта 2023 года, в районе Енакиево Донецкой области около 13:30 зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию!" - сообщают ВС ВСУ.

Ранее в сети появились видео, как в районе оккупированного Енакиево Донецкой области была сбита российская "сушка".

Видео дня

Самопровозглашенный "мэр" города Роман Хроменков призвал жителей уйти в укрытие. Судя по видеозаписям, которые публиковали очевидцы, пилоты пытались катапультироваться.

OSINT-аналитики писали, что, вероятно, речь шла о Су-30СМ или Су-34, у Украины таких самолетов нет.

Ранее сообщалось, что 3 марта с самого утра активно летала вражеская авиация над Донецком.

Потери России в войне против Украины

Как сообщал Генштаб ВСУ по состоянию на 3 марта 2023 года, украинские военные уничтожили уже 301 российский самолет и 289 вертолетов.

Общие боевые потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, составили 151 370 рашистов.

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