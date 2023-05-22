Минувшей ночью украинские военные уничтожили российский истребитель Су-35, 20 из 20 ударных беспилотников и четыре из 16 вражеских ракет, которыми россияне атаковали Украину.
Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты в Днепре.
Атака осуществлялась 16-ю ракетами разных типов. В частности, противник выпустил:
- 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;
- 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с разных направлений - Азовского моря и Курской области;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.
Кроме того, россияне атаковали Украину 20 иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.
"В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed", - говорится в сообщении.
Кроме того, в воздушных силах подтвердили сбитие российского самолета, отметив, что в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины на Херсонщине "отрицательному взлету" подвергся российский истребитель Су-35.
"Сейчас обстоятельства утилизации российского самолета уточняются", - добавили в командовании.
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Как сообщал УНИАН, вечером 21 мая ряд мониторинговых каналов сообщили о сбитии российского Су-35 над Херсонщиной. С утра в сводке Генштаба ВСУ относительно потерь оккупантов появился еще один самолет.
Вследствие враждебной атаки на Днепропетровщину ночью 22 мая ранены восемь человек, трое из них-госпитализированы.
В Днепровском районе вражеский удар пришелся на здания подразделения спасателей, в результате чего было уничтожено более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники - повреждено. Кроме того, повреждения получили и 25 частных машин и 2 автобуса.
В самом Днепре повреждены здания частного предприятия, а в Синельниковском районе - частные дома, многоэтажки, детсад, магазины, админздания и авто.