Финская таможня проверяет владельцев задержанных судов.

Таможня Финляндии задержала 21 яхту. Суда могут принадлежать российским олигархам, которые попали под санкции Европейского союза из-за войны в Украине.

Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

В Финляндии сообщили о задержании 17 и 18 февраля. Таможня расследует принадлежность судов лицам или организациям, находящимся под санкциями Евросоюза. Отмечается, что яхты зарегистрированы по всему миру, что усложняет ситуацию.

Если финская таможня докажет, что суда принадлежат лица из санкционного списка, то соответствующее ведомство по принудительному взысканию долгов заморозит это имущество.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

В связи с этим Европейский Союз ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

В связи с этим в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

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