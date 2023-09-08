Они будут просить больше, чем получат, уверен Юсов.

Российский дикатор Владимир Путин во время визита во Владивосток лидера Северной Кореи Ким Чен Ына будет просить у него снаряды и боекомплект для артиллерийских систем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал журналистам. В частности, у него спросили, есть ли информация, о каких видах вооружения президент РФ Владимир Путин будет просить во время встречи с лидером КНДР.

"Да, такое понимание конечно есть. В большинстве случаев то, что просит Россия и на что рассчитывает российский диктатор и российский режим, не удовлетворяется даже теми государствами и правительствами и режимами, которые поддерживают коммуникацию с мировым изгоем, которым сегодня является Российская Федерация. Поэтому, будут просить больше, чем получат", - сказал Юсов.

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В то же время, по его словам, Путин будет просить снаряды и боекомплект для артиллерийских систем.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Как сообщал УНИАН, Ким Чен Ын собирается приехать к Путину. Последний раз северокорейский лидер приезжал в Россию 4 года назад.

Встреча, вероятнее всего, состоится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме - продлится он с 10 по 13 сентября. Ким Чен Ын, как пишет американская пресса, слишком обеспокоен своей безопасностью, поэтому должен прибыть на собственном бронепоезде.

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