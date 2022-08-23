То, что немцы поддержали инициативу и позволили установить машину посреди роскошного района Берлина, для Германии смелый шаг.

В столицу Германии Берлин привезли искореженный автомобиль, на котором гражданские украинки пытались убежать от российских военных в Буче, но их расстреляли.

Сгоревшая машина стоит на престижном бульваре Курфюрстендамм и рассказывает немцам историю убитых украинок – в авто погибли три женщины и 14-летняя девочка, говорится в сюжете ТСН.

Курфюрстендамм - одна из самых дорогих улиц Берлина, на которой расположены фешенебельные магазины и ювелирные бренды, и где гуляют небедные берлинцы и туристы. Напротив несколько кафе с большими уличными террасами. И прямо посреди этого спокойствия и благополучия - искореженный сгоревший автомобиль немецкой марки.

На этом бусе волонтер Жанна Каменева эвакуировала людей. В начале марта она вывозила из Бучи Марию Ищук и Тамилу Ищенко с ее 14-летней дочерью, но машину расстреляли российские солдаты.

"Они выезжали из Бучи именно в тот момент, когда российские войска уже были в Буче, но люди еще старались просочиться мимо них, и на одной из улиц было попадание из ручного гранатомета. Видим, что вся сила взрыва произошла в салоне. Неизвестно, выжил ли кто-то, но машина загорелась. Тела лежали там все время, пока российские войска были в Буче, их никто не вытаскивал", - рассказал инициатор проекта Роман Семенишин-Браеску.

Муж погибшей волонтерки-военнослужащий, позволил везти машину за границу, чтобы немцы посмотрели на преступления россиян.

То, что немцы поддержали инициативу и позволили поставить машину посреди роскошного района Берлина, для Германии смелый шаг. Недавно именно в немецкой столице запретили выставку разбитой российской техники, которую хотели поставить перед посольством РФ.

Мэр района Шарлоттенбург говорит о недальновидности немецкой политики, когда после российской войны в Грузии, Сирии, на Донбассе и аннексии Крыма Берлин и дальше вел дела с РФ. А некоторые здесь до сих пор убеждают запустить российский газопровод "Северный поток-2" и давить на украинцев, чтобы шли на уступки России.

"У нас дискуссии в администрации, в обществе, надо ли вам везти сюда войну? Нет, это не мы привезли войну. И нам надо лишаться такой комфортной и удобной позиции. Потому что такие люди хотят только одного - оставить все, как было раньше", - говорят местные немцы.

Тем временем для немцев на летней террасе кафе открылся контрастный вид. "Ничего плохого нет, что здесь показывают, какой вид война на самом деле имеет в Украине, это правильно и нет, это не мешает мне пить кофе. Слишком поздно Германия встала на правильную сторону и поддержала вас, и сейчас помощь приходит слишком медленно", - сказал посетитель заведения.

Расстрелянная машина из Бучи будет стоять на берлинском Курфюрстендамме, а затем может поехать дальше по Германии и другим странам Европы.

Как сообщал УНИАН, в марте недалеко от Бранденбургских ворот в центре Берлина два танка Т-34, которые являются частью советского военного мемориала, покрыли огромными украинскими флагами. Флаги дважды снимала немецкая полиция, впрочем, наказывать никого не планировали.

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