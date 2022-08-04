Ранее похожие выставки состоялись в Киеве, Варшаве, Вроцлаве, Познани и Праге.

Власти Берлина отклонили запрос двух музейных операторов, которые хотели инициировать выставку уничтоженной в Украине российской военной техники.

Сейчас бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник требует от мэра города Франциски Гиффай, которая ранее провела встречу с "фейковым Кличко", отменить это решение.

Отмена [выставки] – настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру Франциски Гиффай и районному управлению Митте отменить это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной – написал Мельник в Twitter.

Газета Tagesspiegel, приводя слова украинского дипломата, пишет, что "уничтожена российская военная техника, которая будет выставлена в самом сердце Берлина, должен дать людям в Германии непосредственное ощущение жестокой войны на уничтожение".

Добавим, что ранее похожие выставки состоялись в Киеве, Варшаве, Вроцлаве, Познани и Праге.

Напомним, по свежим данным Генштаба ВСУ, захватчики потеряли уже по меньшей мере 1789 (+15 за последние сутки) единиц танков и 41 500 своих военнослужащих.

Ранее УНИАН делился видео, на котором бойцы ССО "Азов" на Запорожском направлении различными способами уничтожили две вражеские БМП. Первую машину взорвали с помощью беспилотника, а вторую – выстрелом из танка.

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