С 2012 года через программу "золотых виз" Португалия привлекла 6,6 млрд евро инвестиций.

Из-за намерения правительства Португалии прекратить программу по "золотым визам", интерес к ней в ноябре вырос почти на 50%.

Напомним, в Португалии инвестиции через "золотые визы" дают иностранцам право на проживание в стране и возможность путешествовать без виз по всей Шенгенской зоне.

Данные Службы по вопросам иностранцев и границ Португалии показали, что инвестиции через "золотые визы" в ноябре увеличились на 48% по сравнению с октябрем до 65 млн евро – это на 41% больше, чем за тот же месяц прошлого года, пишет Reuters.

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С 2012 года через программу "золотых виз" Португалия привлекла 6,6 млрд евро инвестиций, в основном из Китая, Бразилии и Турции. Основная часть этой суммы была вложена в недвижимость. Это вызвало подорожание недвижимости и аренды жилья в стране. В связи с чем Еврокомиссия призвала прекратить подобные программы из соображений безопасности.

Португальская программа "золотых виз"

Португалия запустила эту программу в 2012 году. Она предусматривает предоставление вида на жительство тем, кто инвестирует свыше 280 тыс. евро в недвижимость или более 250 тыс. евро в искусство, создаст не менее 10 рабочих мест или вложит в экономику страны 1,5 млн евро или больше.

В марте Португалия решила прекратить выдачу "золотых виз" гражданам РФ и Беларуси из-за вторжения в Украину. В этом году россияне подали 10 запросов на "золотые визы" Португалии, но все они были отклонены. В общей сложности с момента запуска этой программы Португалия выдала "золотые визы" 431 гражданину РФ.

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