По его словам, ЕС может не оправдать ожидания, которые создает.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выступил против вступления в Евросоюз новых членов.

Как он заявил на конференции CNN в Лиссабоне, война в Украине поставила вопрос о расширении в центр дебатов.

"У ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов. Но, к сожалению, нет критериев своей способности принимать новые государства-члены. … С нынешней институциональной структурой, с нынешней бюджетной архитектурой у Европейского Союза нет условий для того, чтобы оправдать те ожидания, которые он сейчас создает", – заявил Кошта.

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По словам Кошти, сложившаяся ситуация "повысила ожидания, особенно в странах Западных Балкан", и если эти ожидания не оправдаются, это "обернется огромной драмой".

Вступление Украины в ЕС

28 февраля, спустя 4 дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Спустя 4 месяца Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство.

Ожидается, что в следующем году ЕС проанализирует выполнение Украиной рекомендаций, которые позволят сохранить статус страны-кандидата. Как заявляли украинские власти, уже выполнены 70% требований для вступления в ЕС. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаль, Украина планирует быть полностью готовой ко вступлению в Европейский Союз до конца 2024 года.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может вступить в ЕС даже без завершения войны.

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