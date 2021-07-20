Проверка на нелегальный труд. Зачем государство снова "кошмарит" бизнес

Государство, в рамках борьбы с зарплатами "в конвертах", взялось проверять украинцев на предмет официального трудоустройства. УНИАН узнавал, к кому заявятся проверяющие, какое наказание ждет нарушителей трудового законодательства и почему это не сильно поможет вывести бизнес из "тени".

С июля в Украине стартовала массовая проверка бизнеса на предмет надлежащего трудового оформления сотрудников. Инспекторские бригады состоят из представителей налоговой и Госслужбы по вопросам труда. Прийти они могут к любому работодателю, в любой день и в любое время. При этом инспекцию следует впускать в любые административные, служебные и производственные помещения. Инспектор Госслужбы по вопросам труда может ознакомиться с документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения.

«Ревизия» и ее результаты

В Гоструда отмечают, что для проверок были отобраны работодатели с высоким риском использования нелегального труда. Отбирались они через информационные базы налоговой по таким критериям:

несоответствие количества работников фактическим объемам производства;

наличие случаев использования незадекларированной труда, выявленных другими контролирующими органами;

отсутствие наемных работников у работодателей в сфере торговли и услуг, которым выданы лицензии на подакцизные товары и т.п.

В Гоструда отмечают: если в ходе проверки на предприятии будут обнаружены "незадекларированные" работники, работодателя привлекут к ответственности.

На сегодня размер штрафа за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных платза каждого "неучтенного" сотрудника. В текущем году это 60 тысяч гривен.Если же в течение двух лет аналогичное нарушение будет зафиксировано повторно, это будет стоить работодателю 30 минимальных зарплат (180 тысяч гривен) за каждого "нелегала".

Какие действия работодателя требуют обязательного официального оформления сотрудников? Все просто. Если на работу принимается человек с определенными профессиональными обязанностями, если работодатель определяет график работ и продолжительность рабочего дня наемного сотрудника, если устанавливает зарплату, если платит работнику за процесс работы, а не за конечный результат.

К слову, проверки не стали неожиданностью для бизнеса. За шесть месяцев до "ревизии", как отмечают инспекторы по труду, более 62 тысяч работодателей и их работников были "проинформированы о преимуществах официального трудоустройства". А в Государственной налоговой службе утверждают, что это имело положительный эффект. Мол, только за первую неделю кампании по проведению проверок (с 1 июля), в налоговую поступили уведомления о трудоустройстве более 158 тысяч работников – свыше 22 тысяч человек в день.

Для сравнения: в июне2021 года среднедневная численность трудоустроенных работников составляла 11 600. Таким образом, количество оформлений выросло почти вдвое.

Не отстает с положительной отчетностью от налоговиков и Гоструда. В ведомстве отчитываются, что только за первые десять дней провели 762 проверки и выявили более 2 тысяч работников, трудящихся без заключения трудовых договоров. В среднем, по 4 "нелегала" на одного проверенного работодателя.

Но помогут ли такие проверки вывести бизнес из тени? По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, речь идет не об этом. В первую очередь, инспекции нужны для наполнения Пенсионного фонда.

Спасти Пенсионный фонд

"В Украине 20 миллионов человек находятся в трудоспособном возрасте. Единый социальный взнос (ЕСВ) – основной источник наполнения Пенсионного фонда - платят 11,5 миллиона человек. Из них 4 миллиона платят ЕСВ с минимальной заработной платы. А пенсионеров - 12,5 миллиона человек. То есть, единый социальный взнос, который уплачивают работающие, не дает возможности платить пенсионерам даже среднюю пенсию- чуть более трех тысяч гривен", - говорит он.

По его словам, такой дисбаланс приводит к тому, что государство ежегодно дотирует Пенсионный фонд на 200 миллиардов гривен.

С одной стороны, такое положение вещей возмущает наших кредиторов, которые считают подобное неэффективным использованием госсредств. "Получается, вместо того, чтобы бороться с теневой экономикой, в том числе с нелегальным трудоустройством, Украина "разбазаривает" бюджетные деньги. Поэтому шаги, связанные с легализацией занятости - правильные", - уверен Олег Пендзин.

С другой стороны, происходящеенесправедливо по отношению к разным пенсионерам. Ведь среди них есть и те, кто, в свое время, отлынивал от уплаты налогов. К примеру, кто-то проработал 35-45 лет в полном объеме, а кто-то всю жизнь работал нелегально, числился на минимальной зарплате последние 15 лет своей трудовой деятельности, и все равно потребует пенсию у государства.

Не говоря уже о том, что все это не устраивает самих работников, особенно молодых. Многие из них возмущены, что, "благодаря" солидарной пенсионной системе, копят не на свою пенсию, а должны содержать нынешних пенсионеров. Некоторые считают, что официально трудоустраиваться не стоит потому, что, пока доработаешь до своей пенсии, ее государство уже платить не будет.

"Это миф и большая глупость. Ведь когда такие ребята едут за границу на работу, то там они устраиваются легально, иначе работодатель может попасть под уголовную статью. К тому же, они понимают, что им лучше зарабатывать пенсию в европейской стране, потому что она там значительно выше. Но! И налогов больше они там платят… Поэтому важно понимать, что украинский пенсионер будет нищим до тех пор, пока мы не будем честно платить налоги", - подчеркнул Пендзин.

Зачем нужны проверки

У американцев есть пословица: "В жизни есть две неотвратимые вещи – смерть и уплата налогов". К сожалению, в украинских реалиях вторая составляющая неотвратимой не является. Поэтому, по словам экономического эксперта Олега Пендзина, чтобы пенсии, социальные выплаты, все, что мизерно финансируется из госбюжета, было адекватным реальной жизни, нужно честно платить налоги.

Второй момент - в организациях, в которых работают нелегалы, отсутствуют такие понятия как охрана труда, социальный пакет, страхование стажа, какие-либо льготы для сотрудников. То есть, работник не защищен: завтра работодатель выставит его на улицу, не заплатив ни гроша, а человек даже не сможет встать на учет в центре занятости и получить пособие по безработице.

Конечно, в нашей стране нельзя снимать со счетов тот факт, что сейчас действительно усиливается давление на бизнес, поднимается вопрос серьезного пересмотра налогового законодательства в сторону повышения сборов. С другой стороны, уровень налоговой нагрузки в Украине, по словам Пендзина, не такой уже и большой. Особенно если учесть, что тяжесть наших законов компенсируется необязательностью их исполнения.

"Нанимать неофициально людей, чтобы получить прибыль, можно себе позволить только в Украине. Причем на сегодня не говорят о выводе всех зарплат в белую, только об оформлении – заплатите в бюджет хоть сколько-нибудь. Если к этому не обязывать, то бюджет просто будет пустой. Все государству предъявляют большие претензии, но никто не хочет вносить средства в казну", - говорит консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Поэтому, по ее словам, украинским предпринимателям нужно готовиться к тому, что такие проверки не прекратятся. Использование труда без оформления - нарушение закона. И его соблюдение будет контролироваться. А результат – постепенный выход бизнеса из тени.

"Если штраф 60 тысяч гривен за неоформленного работника, а налоги составят с него всего 2,5 тысячи гривен в месяц, то, конечно, выгодней оформить сотрудника. Причем хоть как-нибудь, по любому договору. Как вывод – если что-нибудь нужно улучшить, то в этом плане работают только штрафы, то есть, наказания. А если у тебя как у работодателя нет денег, то не нанимай работника", - говорит она.

По словам Томашевской, во всех цивилизованных странах налоговая – достаточно "страшный" орган, которого все боятся. Там ответственность за налоговые нарушения серьезная. Да и не в проверках проблема, а в том – что у нас настоящее "болото" в данной сфере.

"Мы даже иностранцев разлагаем. Они открыто говорят, что у вас можно налоги не платить, можно не быть законопослушными, и государству все равно. Реакции ноль", - подытожила Томашевская.

Трудовая дисциплина - некий уровень цивилизованности общества. Судя по ситуации с нелегальной занятостью, он у нас очень низкий. И только от нас зависит, когда ситуация изменится.

Нана Черная

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