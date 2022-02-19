Накануне в "республике" прошли военные учения.

В непризнанной "Приднестровской Молдавской республике" - территории Молдовы, которую де-факто контролирует Россия, провели боевое слаживание военных в темное время суток.

Об этом сообщается на сайте так называемого "минобороны ПМР".

"На предыдущих этапах боевого слаживания взводов в мотострелковых подразделениях прошло контрольно-тактическое занятие и боевая стрельба днем. В темное время суток ограничение видимости мишенного поля усложнило боевую стрельбу. Стрельба из пулеметов БТР и стрелкового оружия велась трассирующими боеприпасами. На различном удалении поражалась "бронетехника" и "группа пехоты" условного противника", - говорится в сообщении.

С какой целью проводятся учения на фоне стягивания Россией своих войск к украинской границе - не сообщается.

Напомним, по итогам Приднестровского конфликта 1992 года в так называемой "Приднестровской Молдавской республике" и сегодня присутствуют российские войска.

В соответствии с подписанным в 1992 году в Москве Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартировано более 1,5 тысячи военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и авиабомб.

Несколько лет назад называемая "Приднестровская Молдавская Республика" отказалась от вывода военного контингента России, к которому призвали в резолюции Генассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.