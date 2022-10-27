Кроме того, США определяют достаточно опасными действия КНР.

США презентовали оборонную стратегию, в которой Россию определили "острой угрозой".

Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин представил документ.

"Мы называем Россию острой угрозой. Мы выбрали слово "острая" осторожно ... но российская агрессия наносит немедленные и резкие угрозы нашим интересам и ценностям. А путинская бессмысленная война против Украины - сильнейшая угроза мировому порядку со времен Второй мировой - сделала это очевидным еще и для всего мира", - заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

По его словам, российское правительство, презирает независимость своих соседей, стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния.

"Большой опыт территориальной агрессии России включает эскалацию ее жестокой, неспровоцированной войны против Украины. Хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, имели драматический результат, цель остается. Россия представляет серьезные, постоянные риски в ключевых сферах. К ним относятся ядерные угрозы для родины и союзников и партнеров США; угрозы крылатых ракет большой дальности; кибернетические и информационные операции; контркосмические угрозы; химическое и биологическое оружие; подводная война; и широкие кампании в серой зоне, направленные, в частности, против демократий. Россия включила эти возможности и методы в общую стратегию, которая, как и КНР, направлена на использование преимуществ в географии и времени, подкрепленных сочетанием угроз для родины США, наших союзников и партнеров", — заявил Остин.

Кроме того, глава Пентагона отдельно отметил вызов сдерживания КНР.

"Как указано в стратегии — КНР является единственной страной-соперником на Земле как с желанием переделать миропорядок, но и с растущими силами сделать это", — добавил Остин.

Приоритетами новой стратегии обороны США определены:

защита родины, учитывая растущую угрозу со стороны КНР;

сдерживание стратегических нападений на Соединенные Штаты;

сдерживание агрессии, в то же время готовность взять верх в конфликте, когда это необходимо – отдавая приоритет вызова КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, а затем вызова России в Европе;

создание устойчивых Объединенных сил и оборонительной экосистемы.

Переговоры США и РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, впервые после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину глава Пентагона Остин переговорил с Шойгу 13 мая.

Тогда он призвал немедленно прекратить огонь и подчеркнул важность сохранения линий связи.

В Минобороны РФ тогда говорили, что главы министерств обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Второй разговор состоялся 21 октября. Обе стороны не разглашали деталей. После этого Остин позвонил своему украинскому коллеге Алексею Резникову и заверил его, что США продолжат помогать Украине.

23 октября министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в третий раз провел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В Министерстве обороны РФ сообщили только, что главы оборонных ведомств обсудили "ситуацию в Украине".

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