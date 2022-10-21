Остин поговорил с министром обороны РФ впервые с мая.

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые с мая провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а после переговоров позвонил своему украинскому коллеге Алексею Резникову.

Об этом сообщили в Пентагоне.

"21 октября министр обороны Ллойд Дж. Остин III провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", - заявили в Пентагоне.

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В РФ также были немногословны, комментируя переговоры Остина и Шойгу, но вспомнили о нежелании Путина общаться с Байденом.

"Шойгу провел переговоры с министром обороны США, сообщили в МО РФ. Они обсудили ситуацию в Украине и международную безопасность. Владимир Путин не планирует разговора с Джо Байденом после того, как прошли переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщил Песков", – пишет прокремлевский ТАСС.

После разговора с Шойгу Остин позвонил Резникову, говорится в заявлении Пентагона. Во время разговора Остин "подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии" и заверил в продолжении военной помощи украинской армии.

"Остин подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в усилении прочной силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем, о чем свидетельствуют обязательства по оказанию помощи в сфере безопасности, взятые на себя союзниками и партнерами на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины 12 октября. Два лидера пообещали оставаться в тесном контакте", – заявили в Пентагоне.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине.

Непростое положение врага и на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

За военные поражения Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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