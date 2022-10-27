В ООН также предлагают расширить экспортное соглашение, включив в него еще один порт - Николаев.

Главный представитель Организации Объединенных Наций по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что он "сдержанно оптимистично настроен относительно возможности продления действия зерновой соглашения между Украиной и Россией.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Гриффитс посетил Москву вместе с высокопоставленным представителем ООН по вопросам торговли Ребекой Гринспен в начале октября для обсуждения с российскими официальными лицами зернового соглашения.

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"Мы стремимся, чтобы ее как можно быстрее продлили. Это важно для рынка. ...И я все еще относительно оптимистично настроен, что мы этого достигнем. Мы упорно работаем", - сказал Гриффитс журналистам.

ООН работает над продлением соглашения до года и упрощения совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, России и Украины. В частности, в ООН заявили, что сейчас есть задержка в прохождении инспекции в отношении более чем 150 кораблей.

"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким - то образом упростить", - сказал Гриффитс.

Официальный представитель ООН также предложил расширить экспортное соглашение, включив в него еще один порт - Николаев.

Зерновой коридор для украинского экспорта: детали

Как сообщал УНИАН, для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

24 октября в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за задержки Россией инспекции судов в Босфоре украинские порты работают на 25-30% своих мощностей.

В своем обращении 26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательного торможения Россией украинского продовольственного экспорта.

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