Власти укрепляют забор, чтобы другие олени не попали на территорию РФ.

В Норвегии после иска российского парка убили 40 оленей, которые паслись на территории Российской Федерации. Власти опасались, что животные туда вернутся.

В норвежском Управлении сельского хозяйства заявили, что к 1 октября модернизируют семикилометровой участок забора, через который те попадают на сторону РФ. Его общая длина составляет 150 километров. В сообщении говорится, что борьба с оленями "обходится дорого и требует много времени".

"Монтажникам приходится все время оставаться на норвежской стороне границы, пока они работают над возведением забора, что усложняет работу", - сказали в одном из департаментов.

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Скандал из-за норвежских оленей на территории РФ

В этом году 42 норвежских оленя пересекли границу и паслись в российском национальном парке. Администрация подала иск на 47 миллионов норвежских крон за пребывание северных оленей на своей территории.

40 оленей вернули в Норвегию, их решили убить. "Мы получили письмо от Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов, в котором говорится, что возвращение оленей в Норвегию не разрешено действующим законодательством. Все 40 оленей были зарезаны из опасения, что они вернутся в Россию", - говорится в сообщении.

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