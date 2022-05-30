Глава МИД Норвегии позвонила Светлане Тихановской, которую считает демократическим лидером Беларуси, и сообщила о смене названия.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Гитфельт объявила, что Норвегия официально сменила название Беларуси. Теперь норвежским языком страна будет называться именно "Беларусь" (Belarus), а не Hviterussland (дословно – "Белая Россия").

Об этом сообщили норвежские медиа.

"Мы делаем это в знак солидарности с белорусским демократическим движением, и чтобы страна не воспринималась как продолжение России", – заявила министр.

Смену названия утвердили в Международный день солидарности с Беларусью.

"Я рада, что в этот день мы можем объявить о смене названия и выразить нашу солидарность с демократическими силами в Беларуси", – сказала глава МИД Норвегии. Она отметила, что лично позвонила Светлане Тихановской, которую считает демократическим лидером Беларуси, и сообщила о смене названия.

"Она была счастлива и поблагодарила за решение", – сказала Анникен Гитфельт.

В 2019 году правительство Швеции также объявило, что в официальных отношениях будет называть Беларусь Belarus вместо Vitryssland ("Белая Россия"). Это также было сделано, чтобы подчеркнуть суверенитет этой страны и национальную идентичность белорусов. Дания также стала официально называть страну Беларусью с 2021 года.

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