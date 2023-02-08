Сразу после инцидента они направили запрос на звонок министру национальной обороны КНР Вэй Фенге.

Китай отклонил запрос о телефонном разговоре между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Китая Вэй Фэнхэ после того, как Вашингтон сбил китайский воздушный шар-шпион.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил репортер национальной безопасности Foreign Policy Джейк Дейтч со ссылкой на спикера Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Патрика Райдера.

"В субботу, 4 февраля, сразу после того, как были приняты меры по приземлению воздушного шара КНР, Министерство обороны направило запрос на звонок по защищенной линии между министром Остином и министром национальной обороны КНР Вэй Фенге", - говорится в официальном заявлении.

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В Пентагоне отметили, что связь между вооруженными силами особенно важна в такие моменты, поэтому приверженность США открытым линиям связи сохранится.

Сбитие китайского аэростата над США

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Пентагон сообщил об огромном воздушном шаре или аэростате, который был зафиксирован в воздушном пространстве США.

В Штатах заявили, что аэростат принадлежит Китаю. В Китае ответили, что это метеорологический зонд, который унесло ветром.

4 февраля президент США Джо Байден отдал приказ сбить китайский шар-шпион над морем.

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