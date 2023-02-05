В Пекине считают, что реакция США на появление аэростата в небе была чрезмерной.

Китай выразил протест против действий США в связи со сбитием китайского воздушного шара, залетевшего в американское воздушное пространство. Соответствующее коммюнике опубликовало Министерство иностранных дел Китая.

"Китай категорически не одобряет и протестует против нападения США на гражданский беспилотный аэростат с применением силы", – говорится в сообщении.

Пекин отмечает, что ранее "неоднократно информировал" американскую сторону "о гражданском характере дирижабля". Китайцы настаивают, что воздушное судно оказалось в воздушном пространстве США в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

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"Китайская сторона явно просила американскую сторону должным образом решить этот вопрос в спокойной, профессиональной и сдержанной манере", – заявили в МИД Китая.

При этом китайцы ссылаются на заявление представителя Пентагона, который ранее также заявлял, что аэростат не несет военной или физической угрозы для людей на земле.

"В таких условиях применение силы США является явной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики. Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующей компании и оставляет за собой право при необходимости дать дополнительные ответы", – резюмировали в МИД Китая.

Инцидент с китайским аэростатом над США

В середине недели над территорией США появился огромный воздушный шар или аэростат. В Пентагоне заявили, что это китайский аппарат, вероятно, выполняющий разведывательные задачи.

Китай уверял, что аэростат является гражданским метеорологическим зондом, который просто унесло ветром. Однако Вашингтон всё равно решил отменить важный визит главы Госдепа Блинкена в Пекин в качестве реакции на инцидент.

В субботу американские военные все же сбили китайский аэростат, когда он оказался над морем, где падение его обломков уже не несло никакой угрозы.

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