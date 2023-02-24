В Альянсе отметили, что сейчас они сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.

В Североатлантическом Альянсе пообещали оказывать Украине поддержку столько, сколько это необходимо.

Об этом говорится в официальном заявлении по случаю годовщины полномасштабной войны России против Украины. "В то время как мы торжественно отмечаем один год жестокой агрессивной войны России против Украины, самой серьезной угрозы евроатлантической безопасности за последние десятилетия, мы, как союзники, вновь подтверждаем нашу солидарность с правительством и народом Украины в героической защите своей нации, своей земли, и наших общих ценностей. Мы воздаем должное погибшим и сожалеем о трагических человеческих страданиях и разрушениях, в том числе жилых районов Украины, гражданской и энергетической инфраструктуры, вызванных незаконной войной России", - говорится в заявлении.

В НАТО обещали продолжать поддержку Украину до тех пор, пока это необходимо, чтобы помочь ей одержать победу. "Мы по-прежнему полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины по обеспечению ее свободного и демократического будущего. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор собственных механизмов безопасности", - говорится в сообщении.

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Россия должна немедленно прекратить войну и вывести свои вооруженные силы из Украины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля 2023 года, и другими соответствующими резолюциями.

"Россия несет полную ответственность за эту войну, грубое нарушение международного права и Устава ООН. Действия России нарушают принципы и обязательства ОБСЕ и серьезно подрывают международную безопасность и стабильность, а также основанный на правилах международный порядок. Хотя мы призывали Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной, Россия не продемонстрировала подлинной открытости справедливому и прочному миру. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на Россию. Мы также осуждаем всех, в том числе Беларусь, которые активно содействуют войне России. Не может быть безнаказанности за российские военные преступления и другие злодеяния. Все виновные должны быть привлечены к ответственности за злоупотребления и нарушения прав человека и международного гуманитарного права, особенно против гражданского населения Украины, включая депортацию детей и сексуальное насилие, связанное с конфликтом", - заявили в Альянсе.

Также в НАТО заявили, что война России угрожает глобальной безопасности. "Энергетический шантаж России, ее влияние на мировые запасы продовольствия, ее злонамеренная гибридная деятельность, ее всемирная кампания по дезинформации и ее безответственная ядерная риторика ясно демонстрируют пренебрежение Россией международными нормами и благополучием миллиардов людей во всем мире", - отметили они.

В заявлении отмечается, что сейчас НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. "Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений. Мы также укрепляем другие наши партнерские отношения, в том числе помогая тем странам, которые наиболее подвержены пагубному влиянию России... Попытки России сломить решимость мужественного народа Украины терпят неудачу. Год спустя украинцы доблестно борются за свободу и независимость. Мы стоим с ними", - отметили в Альянсе.

Путь Украины в НАТО

Как известно, 30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг тогда сказал, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, однако сейчас внимание сосредотачивают на поддержке обороны Украины.

Как сообщают СМИ, сейчас Альянс разрабатывает инструкциии по координации действий в случае конфликта "высокой интенсивности".

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