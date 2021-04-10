Нападение на участок в городе Наунгмон в штате Шан совершил Альянс этнических вооруженных групп Мьянмы.

В Мьянме в результате нападения на полицейский участок погибли по меньшей мере 10 правоохранителей.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, нападение совершил Альянс этнических вооруженных групп Мьянмы.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Наунгмон в штате Шан.

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В альянс входят боевики из следующих группировок: Армия Аракана, Национально-освободительная армия Таанга и Армия Национального демократического альянса Мьянмы.

Местные СМИ сообщают о разном количестве погибших полицейских - от 10 до 14.

«Речник» хунты не отвечает на телефонные звонки журналистов с просьбой о комментарии.

В то же время, как информирует издание Іrrawaddy, после нападения военнослужащие атаковали окраины города Наунгмон, заставив бежать более 300 жителей двух деревень.

Нападение на полицейский участок было совершено через неделю после того, как Альянс группировок предупредил военную хунту Мьянмы, что объединит усилия со всеми этническими группами для борьбы с режимом, если силовики продолжат жестоко подавлять акции протеста.

С 1 февраля в Мьянме полицейские и военнослужащие убили по меньшей мере 618 граждан, участвовавших в акциях протеста против правления хунты, информирует Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP).

Что известно о перевороте в Мьянме

В Мьянме 1 февраля произошел государственный переворот, с тех пор в стране не утихают акции протеста.

Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жестко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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Автор: Антонина Доломанжи