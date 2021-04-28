Повстанцы захватили армейский лагерь и сожгли.

Боевые действия начались в восточной части Мьянмы недалеко от границы с Таиландом, когда карены атаковали армейский пост во время одного из самых интенсивных столкновений с начала государственного переворота 1 февраля.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом, хунта помешала попытке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) покончить с беспорядками в Мьянме. Накануне члены блока ответили, что "достигли консенсуса" с хунтой по прекращению насилия и началу диалога между соперничающими сторонами в стране.

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Повстанческое движение "Каренский Национальный Союз" (KNU) заявило, что захватило армейский лагерь недалеко от Таиланда. Свидетели близлежащего села подтвердили открытие огня утром.

KNU оккупировала лагерь и сожгла его. Количество погибших и раненых устанавливается. Жители поселка говорят, что лагерь был окружен повстанцами, и в течение последних недель там не хватало продовольствия.

Армия Мьянмы отказалась от комментариев. Ранее она объявила себя единственным законным институтом, способным удержать порядок в многоэтнической стране с 53 миллионами жителей. Большая часть населения выступила против переворота.

Что предшествовало

KNU в 2012 году согласился на прекращение огня, покончив с бунтом за автономию, длившегося с 1948 года, когда Мьянма получила независимость. Однако повстанцы вступили в столкновения с армией после десятилетнего господства демократии.

Основная часть этнических меньшинств Мьянмы из приграничных регионов поддерживала преимущественно демократических противников хунты, убившие более 750 мирных жителей, которые протестовали против переворота.

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Автор: Яна Ставская