Стрелком оказался 17-летний Александр Соболев.

В Москве неизвестный открыл огонь возле одной из школ - учебное заведение оцеплено.

О случившемся сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел возле школы №1260 на юго-западе российской столицы и спровоцировал настоящую панику. Сначала злоумышленник долгое время стоял возле учебного заведения с автоматом, после чего несколько раз выстрелил в воздух и сбежал.

Несмотря на это в классах забаррикадировали все двери. Кроме того, всех учащихся в школах, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, отпустили по домам.

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Причины его поступка пока не разглашаются.

В итоге никто не пострадал.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце 18-летний Тимур Бекмансуров устроил расстрел в университете в российской Перми. В результате пострадало 27 человек, из них восемь погибли.

Автор: Станислав Кожемякин