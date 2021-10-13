В Москве неизвестный открыл огонь возле одной из школ - учебное заведение оцеплено.
О случившемся сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел возле школы №1260 на юго-западе российской столицы и спровоцировал настоящую панику. Сначала злоумышленник долгое время стоял возле учебного заведения с автоматом, после чего несколько раз выстрелил в воздух и сбежал.
Несмотря на это в классах забаррикадировали все двери. Кроме того, всех учащихся в школах, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, отпустили по домам.
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Причины его поступка пока не разглашаются.
В итоге никто не пострадал.
Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце 18-летний Тимур Бекмансуров устроил расстрел в университете в российской Перми. В результате пострадало 27 человек, из них восемь погибли.