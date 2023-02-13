Любая транзакция с российским финансовым сектором будет пересматриваться и тщательно проверяться.

В Министерстве финансов Украины считают, что внесение России в черный список Международной организации FATF (Группа по разработке финансовых мер по отмыванию денег - УНИАН) значительно повысит стоимость ведения бизнеса с РФ и фактически лишит президента России Владимира Путина возможности финансировать войну.

Как сообщила пресс-служба Минфина, об этом в колонке для Financial Times рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он подчеркнул, что "это, пожалуй, самый эффективный инструмент для ограничения доступа террористов к мировой экономике".

"Мы призываем FATF исключить Россию из организации и внести ее в черный список. Это, пожалуй, самый эффективный инструмент для ограничения доступа террористов к мировой экономике, так как он заставляет все государства применять усиленную надлежащую проверку любых транзакций, связанных с финансовой системой юрисдикции, внесенной в черный список. Санкции вводятся отдельными юрисдикциями и выполняются их субъектами", - говорится в сообщении.

Видео дня

По словам министра финансов, внесение России в черный список FATF создаст универсальный контроль и условия к усилению должной осмотрительности. Любая транзакция с российским финансовым сектором будет пересмотрена и тщательно проверена. Это значительно повысит стоимость ведения бизнеса с Россией и фактически лишит Путина возможности финансировать незаконную агрессивную войну.

Отмечается, что в этом месяце члены FATF соберутся в Париже, чтобы рассмотреть дальнейшие меры против РФ в символическую дату - ровно через год после российского вторжения в Украину. Множество расследований доказали причастность России к отмыванию денег, ситуация с этим лишь ухудшилась с введением широкомасштабных санкций после полномасштабного вторжения.

"Россия несет ответственность за преступные киберугрозы критической инфраструктуре. Ее война против Украины усугубляет глобальный энергетический кризис и значительно увеличивает цены на продукты питания, нанося огромный вред всему миру, а особенно развивающимся странам. Россия не просто подрывает глобальную экономическую систему. Она держит нас всех в заложниках. Нам нужно противодействовать", - говорится в сообщении.

По словам Марченко, Европейский Союз, G7 и все другие страны, преданные международному порядку, основанному на правилах, должны уже сейчас признать риски, которые Россия создает для устойчивости мировой финансовой системы. Также необходимо принять меры, чтобы внести РФ в список "юрисдикций с высоким уровнем риска" и создать соответствующие рыночные рекомендации.

Справка УНИАН. Группа по разработке финансовых мер по отмыванию денег (FATF) - это межправительственный орган, задачей которого является разработка и содействие стратегии борьбы с отмыванием денег как на национальном, так и на международном уровне. Таким образом, группа является "органом формирования стратегии", деятельность которого направлена на формирование необходимой политической воли для осуществления реформирования национального законодательства и регуляторной системы с целью борьбы с отмыванием денег.

Санкции против России: последние новости

ЕС продолжает подготовку к принятию 10-го пакета антироссийских санкций, направленных на то, чтобы ограничить способность Москвы поддерживать свою военную машину. СМИ сообщают, что официально новый пакет санкций еще не был предложен, но ключевые пункты уже были обсуждены на высоком уровне.

Премьер-министр Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС, Ульф Кристерссон заявил, что 10-й пакет будет "сбалансированным".

Bloomberg отмечает, что ЕС собирается предложить новые санкции против банковской системы агрессора. Ограничения могут задеть четыре банка.

Вас также могут заинтересовать новости: