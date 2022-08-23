Автор инициативы уверен, что эта мера уменьшит конфликты в обществе и повысит внутреннюю безопасность Латвии.

В Латвии зарегистрировали инициативу для вывоза россиян на родину. Ее автор Олег Задорецкий уверяет, что необходимо обеспечить добровольную и оплаченную государством репатриацию в Россию тем жителям Латвии, которые этого захотят.

Сбор подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv уже начался.

По словам Задорецкого, в настоящее время в Латвии есть люди, которые более лояльны к России, чем к Латвии, но по финансовым причинам не могут репатриироваться, а российская политика репатриации малоэффективна.

Он отмечает, что за годы независимости Латвии у всех жителей страны была возможность интегрироваться в местное общество. Однако там остаются люди, которые по-прежнему более лояльны к России и не видят себя частью общества суверенной и демократической Латвии.

"Такая ситуация особенно опасна во время вооруженной агрессии России против Украины и предсказуемо такой она будет и после окончания войны. Среди тех, кто считает себя более лояльными к России, чем к Латвии, безусловно, есть и малообеспеченные люди, и обычные люди без достаточных сбережений, чтобы покинуть Латвию и уехать в Россию, хотя они этого и хотели бы", - объяснил автор инициативы.

По мнению Задорецкого, эту ситуацию может разрешить оплаченная государством репатриация в Россию тех жителей Латвии, которые этого захотят. Эта уменьшит конфликты в обществе и повысит внутреннюю безопасность Латвии.

Ранее УНИАН писал, что Латвия может аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины. Прибалтийское государство понимает, какие ужасы творит РФ на территории нашей страны.

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

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