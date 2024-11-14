Во время обрушения на мосту была фура.

Во временно оккупированном Крыму рухнул мост, из-за чего российским захватчикам пришлось приостановить грузовые перевозки железной дорогой с полуострова в направлении Запорожской области.

Как сообщают "Крым. Реалии", это произошло в селе Маслово Джанкойского района. В частности, рухнул мост, который пролегал над железнодорожными путями.

По словам очевидцев, путепровод, вероятно, не выдержал вес тяжелой фуры, а в результате обрушения травмировано два человека. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

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В момент обрушения на мосту, кроме грузовика, находился легковой автомобиль. Инцидент также подтвердила глава оккупационной администрации Джанкойского района Инна Федоренко. Из-за обвала пришлось остановить грузовые перевозки по железной дороге между полуостровом и оккупированной частью Запорожской области.

По словам так называемого губернатора Крыма Сергея Аксенова, мост восстановят в 2025 году.

"Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования – около 180 млн рублей", – заявил Аксенов.

Оккупанты планируют наступать на Запорожье

The Economist сообщает, что Россия готовит штурм Запорожья. В материале издания отмечается, что в Запорожской области "начинаются бои за то, что, по мнению украинской разведки, будет штурмом столицы области, важного промышленного центра".

При этом, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, сил для наступления на само Запорожье у врага нет. По его утверждению, россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику.

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