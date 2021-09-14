По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин "абсолютно здоров".

В Кремле уверяют, что президент России Владимир Путин сдал тест на коронавирус, который показал, что он "абсолютно здоров".

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так, отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков заявил: "Безусловно".

По словам Пескова, среди контактов Путина было несколько заболевших.

"Медики делают свою работу. Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время", – заявил Песков

Путин ушел на самоизоляцию: подробности

Читайте также"Включится последний Соляр": смерть Путина неизбежна – астрологУтром 14 сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

В связи с этим в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе Путин примет участие онлайн.

За несколько месяцев до этого Путин заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

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Автор: Катерина Шварц