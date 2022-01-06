Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан на пяти самолетах.

Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан на пяти самолетах.

Слышны выстрелы и довольно громкие взрывы на улице Гоголя между улицей Наурызбай батыра и проспектом Достык в Алматы. Об этом сообщает местное издание Vласть.

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В Алматы время от времени слышны выстрелы в следующих частях города: Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе би и Рыскулова).

Мобильный интернет в большинстве регионов Казахстана до сих пор остается отключенным.

Начато уголовное расследование в отношении участников массовых протестов.

Возбуждены уголовное дела по фактам организации и участия в "массовых беспорядках", а также "актах терроризма".

На данный момент создана межведомственная следственно-оперативная группа в которую вошли представители МВД, Комитета нацбезопасности и других силовых ведомств страны.

Санкции статей предусматривают от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.