Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан на пяти самолетах.
Слышны выстрелы и довольно громкие взрывы на улице Гоголя между улицей Наурызбай батыра и проспектом Достык в Алматы. Об этом сообщает местное издание Vласть.
Читайте такжеСтолицу Казахстана оцепили блокпостами: въезд и выезд из города ограничили
В Алматы время от времени слышны выстрелы в следующих частях города: Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе би и Рыскулова).
Мобильный интернет в большинстве регионов Казахстана до сих пор остается отключенным.
Начато уголовное расследование в отношении участников массовых протестов.
Возбуждены уголовное дела по фактам организации и участия в "массовых беспорядках", а также "актах терроризма".
На данный момент создана межведомственная следственно-оперативная группа в которую вошли представители МВД, Комитета нацбезопасности и других силовых ведомств страны.
Санкции статей предусматривают от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства.
Протесты в Казахстане: что известно
В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.
В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.
Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".
МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.