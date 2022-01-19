Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляет, что Канада изучает варианты предоставления Украине вооружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Жоли сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
"Вопрос о военном оборудовании: мы слышали четко и однозначно о запросах со стороны украинского правительства, многие чиновники здесь повторили эти запросы. Мы знаем, что это важно - играть нашу роль в этом контексте, и по этой причине, мы изучаем варианты и примем решение в надлежащие сроки", - заявила Жоли.
Читайте такжеКанада обвинила Иран в игнорировании ультиматума по делу сбития самолета МАУОтдельно она напомнила о работе миссии канадских инструкторов в Украине "Объединитель" (Unifier).
В частности, канадские инструкторы помогают с профессиональной подготовкой Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины и продолжат это делать в будущем.
"Мы знаем, что Россия начала кампанию дезинформации и пропаганды. Мы должны донести, что наше сообщение четкое: военное наращивание России возле Украины неприемлемо. Россия - это агрессор, и мы приложим усилия, чтобы стоять бок о бок с Украиной", - сказала Жоли.
По ее словам, Канада прилагает усилия через все дипломатические каналы, чтобы обеспечить урегулирование текущей ситуации.
Напомним, сегодня в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины, Британия предоставила нашей стране новые легкие противотанковые средства.