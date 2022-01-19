Глава МИД Канады заявляет, что соответствующее решение будет принято своевременно.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляет, что Канада изучает варианты предоставления Украине вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Жоли сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Вопрос о военном оборудовании: мы слышали четко и однозначно о запросах со стороны украинского правительства, многие чиновники здесь повторили эти запросы. Мы знаем, что это важно - играть нашу роль в этом контексте, и по этой причине, мы изучаем варианты и примем решение в надлежащие сроки", - заявила Жоли.

Читайте такжеКанада обвинила Иран в игнорировании ультиматума по делу сбития самолета МАУОтдельно она напомнила о работе миссии канадских инструкторов в Украине "Объединитель" (Unifier).

В частности, канадские инструкторы помогают с профессиональной подготовкой Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины и продолжат это делать в будущем.

"Мы знаем, что Россия начала кампанию дезинформации и пропаганды. Мы должны донести, что наше сообщение четкое: военное наращивание России возле Украины неприемлемо. Россия - это агрессор, и мы приложим усилия, чтобы стоять бок о бок с Украиной", - сказала Жоли.

По ее словам, Канада прилагает усилия через все дипломатические каналы, чтобы обеспечить урегулирование текущей ситуации.

Напомним, сегодня в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины, Британия предоставила нашей стране новые легкие противотанковые средства.

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