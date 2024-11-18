Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предлагает передать Украине оружие российского производства, которое ЦАХАЛ захватил в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет The Times of Israel, это предложение уже поддержал посол Украины Евгений Корнийчук, который отметил, что страны имеют общих врагов, а выявление российского оружия у террористических организаций, доказывает, что Москва поддерживает Иран, Хезболлу и ХАМАС:

"Что еще должно произойти, чтобы Государство Израиль проснулось и осознало, что Россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль борются с одними и теми же врагами".

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