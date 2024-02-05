Она возмущена тем, что в Москве для представителей ХАМАСа "раскатывают ковровые дорожки".

Новый посол Израиля в России Симона Гальперин раскритиковала позицию российского руководства по войне на Ближнем Востоке.

В интервью российскому "Коммерсанту" она сказала, что заявления властей РФ о том, что безопасность Израиля является их стратегическим интересом, после 7 октября неактуальны. Гальперин напомнила, что Россия не сразу осудила нападение на Израиль.

"У вас есть список террористических организаций, запрещенных в России. В нем значатся и "Братья-мусульмане". Но ведь "Хамас" - это палестинское отделение "Братьев-мусульман". Почему его нет в этом списке? Между тем "Хамас" открыто заявляет, что это не последнее 7 октября, будут еще седьмые октября, еще десять таких седьмых октября. Они этого не скрывают, не прячутся, а, наоборот, гордятся этим. Так почему же Россия не выступит не только против терроризма, но и против повторения 7 октября? Так нет же, хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки. Мы этого не можем понять", - возмутилась она.

Также посол спросила, почему Россия не осуждает в Совете безопасности ООН Иран, который "подзуживает Хамас", "Хезболлу" и хуситов", препятствующих свободе судоходства по Суэцкому каналу и в Красном море.

"Россия, сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу Израиля против терроризма. Наоборот, она солидаризируется с Южно-Африканской Республикой, подавшей в Международный суд ООН абсурдный иск против Израиля, обвиняя его в геноциде... Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих", - добавила она.

После этого стало известно, что Гальперин вызовут в российское Министерство иностранных дел из-за "недопустимых публичных высказываний, искажающих российские внешнеполитические подходы и исторические реалии".

Другие заявления нового посла Израиля:

Гальперин также раскритиковала заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о Холокосте. По ее словам, он принижает его значение.

"Да, многие народы понесли тяжелые потери, русский народ заплатил за победу над нацизмом миллионами и миллионами жизней. И мы об этом помним. Но никогда еще в истории мир не знал такого массового и планомерного уничтожения людей исключительно по национальному признаку. Это пережил только еврейский народ", - сказала она.

Кроме того, в интервью посол подчеркнула, что Израиль поддерживал и будет поддерживать принцип территориальной целостности и суверенитет Украины.

Что Лавров говорил о Холокосте:

Напомним, в начале полномасштабной войны глава Министерства иностранных дел России сравнил Зеленского с Гитлером, заявив, что у того была "еврейская кровь".

Позже он сравнил поддержку Украины странами Запада с "окончательным решением" Гитлера, а русских - с евреями.

Уже этой зимой Лавров заявил, что израильтяне не должны думать, что им "можно все, поскольку они страдали во Вторую мировую". "Да, был Холокост, это жуткое преступление. Но также был геноцид всех народов Советского Союза. Они страдали не меньше... " - сказал он.

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