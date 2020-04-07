Украинец о ситуации в Италии: города пустые, но все равно тысячи людей болеют (фоторепортаж)

Ситуация в Италии улучшается – все из-за того, что люди начали строго придерживаться карантина.

Италию считают одной из стран, которая больше всего пострадала от пандемии COVID-19. Там ежесуточно медики фиксируют сотни смертей и тысячи новых больных.

Как страна справляется со смертельной болезнью и как итальянцы относятся к карантину – рассказал украинец, который сейчас проживает в Милане, Владислав Ковальчук, пишет 24 канал.

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Он отметил, что ситуация в Италии улучшается – все из-за того, что люди начали строго придерживаться карантина.

"Уже идет на улучшение. Сначала было так же, как у нас в Украине. Все игнорировали (карантин – ред.), выходили на улицу, праздновали под лозунгом "Ударим по коронавирусу развлечениями". Однако когда начались массовые заболевания, больницы были переполнены и люди начали умирать сотнями, а позже смерти достигали почти тысячи за сутки – тогда все опомнились и спрятались в дома", – рассказал украинец.

Сейчас в стране фиксируют до 2 тысяч заболевших за сутки. Тех, кто выздоровел – значительно меньше, чем новых зараженных.

"Города пустые, никого не видно, но все равно тысячи болеют", – отметил Ковальчук.

Он рассказал, что итальянское правительство увеличило размер штрафов за нарушение карантина до 5 тысяч евро. Однако полицейские составляют админпротокол в крайних случаях.

"Снисходительно относятся к людям. Конечно, если компания пьяных идет – их оштрафуют, но таких случаев мало", – сказал Ковальчук.

По словам мужчины, итальянцев не надо принудительно заставлять придерживаться карантина.

"Они сами все осознают, никто не хочет заразиться, поэтому сидят дома. Выходят только при насущных потребностей. Украинцы, которые здесь проживают, тем более придерживаются карантина. Никто не хочет умереть на чужбине", – отметил Владислав Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, Италия больше всего пострадала вследствие пандемии по количеству умерших. По состоянию на 7 апреля от болезни там умерли уже более 16 тысяч человек. В настоящее время общее количество больных на коронавирус в Италии уже превысило 132 тысячи человек. По этим данным страна занимает 3 место в мире после США и Испании.

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