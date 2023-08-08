Среди молодых польских женщин усилилось чувство угрозы, что уехавшие от войны украинки создадут слишком высокую конкуренцию на рынке труда и в романтических отношениях.

Согласно последним исследованиям Варшавского университета, в Польше растёт настороженность по отношению украинкам, переехавшим в страну из-за развязанной Путиным войны. Наибольшие предрассудки демонстрируют молодые польские женщины - их беспокоит, что украинки создают слишком высокую конкуренцию на брачном рынке.

Как пишет издание Wyborcza, в интернете стало много объявлений и групп, направленных на создание отношений между польскими мужчинами и украинскими девушками. "Украинки знакомятся с поляком", "Одинокие украинки в Польше", "Ищу парня-поляка" или "Украинка ищет мужа-поляка", "Поляк ищет жену-украинку" растут как грибы после дождя и быстро собирают тысячи людей.

Агнешка Косович, президент Польского миграционного форума отмечает, что для некоторых женщин, которые бегут в Польшу от войны и с трудом находят в ней свое место, отношения с поляком могут стать гарантией безопасности и стабильности. Однако, она выражает сомнение в правдивости стереотипа, что украинка – это покорная жена из традиционных отношений:

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Я боюсь, что эти надежды могут не оправдаться. Мой опыт работы с украинками показывает, что это трудолюбивые, умные и образованные женщины, умеющие постоять за себя".

В настоящее время в Польше находится около 1,2 млн беженцев из Украины. Большинство из них женщины. По словам Косович, не все из них оставили своих мужей сражаться на фронте - многие не были в отношениях, другие были, но в неудачных, третьи только вступают во взрослую жизнь. Она также отмечает, что разлука может принести облегчение, а не страдание, боль и тоску - на расстоянии пары часто понимают, что их связь была не такой уж и прочной.

По этой причине среди молодых польских женщин усилилось чувство угрозы, что подтверждается последним исследованием, проведенным на рубеже мая и июня Исследовательской лабораторией. В проекте "Социальное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского государства" приняли участие 600 человек в возрасте от 16 до 65 лет, и именно в группе женщин до 29 лет со средним или послесредним образованием было замечено наибольшее неприятие к беженкам из Украины - из-за боязни слишком большой конкуренции на рынке труда и опасения, что украинки уведут потенциальных мужей полек.

"Польские женщины заметили, что в последние месяцы брачный рынок стал особенно многолюдным. В популярных приложениях для знакомств больше женщин, чем мужчин. Кроме того, с каждым годом в Польше становится все больше свадеб между поляками и украинками", - отмечает издание.

Как чувствуют себя украинцы в Польше

В целом отношение поляков к украинцам несколько ухудшилось. С момента последнего измерения, проведенного в январе 2023 года, положительное отношение уменьшилось на 13 процентов. Свое свое отношение к беженцам из Украины в последнее время изменили 31% опрошенных. На вопрос "К лучшему или к худшему?", 85 процентов сказали, что к худшему. Тем не менее, большинство жителей Польши по-прежнему положительно относятся к беженцам - 67 процентов. Также поляки гордятся, когда речь идет о помощи Украине - 79 процентов оценивают ее положительно.

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