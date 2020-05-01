В Италии оштрафовали албанских врачей за вечеринку в гостиничном номере

Медиков оштрафовали до 500 евро.

Группа медиков из Албании, которая должна была вернуться в Тирану после месяца работы в Италии, была оштрафована полицией за организацию вечеринки.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на издание Corriere dela Serra, медики работали в Брешии и помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Они праздновали окончание миссии, пили пиво и слушали музыку в своем гостиничном номере. Этого было достаточно, чтобы вынудить владельца отеля вызвать полицию.

Медиков оштрафовали до 500 евро.

В Италии 4 мая начнутся послабления карантина. В частности, возобновят работу предприятия, будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, однако школы будут закрыты до сентября.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украину вернулись врачи, которые с начала апреля помогали своим итальянским коллегам бороться с коронавирусом в Италии.