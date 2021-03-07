По причине того, что ее родных не уведомили, как того требует закон, о переводе осужденной в Гомель, и что она не получает письма, с 22 февраля Наталья Херше отказалась от еды.

Политзаключенная гражданка Швейцарии Наталья Херше, осужденная в Беларуси на 2,5 года, объявила голодовку в гомельской исправительной колонии.

Об этом сообщает телеканал «Белсат».

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Ее родных не уведомили, как того требует закон, о переводе осужденной в Гомель, также она не получает письма. Из-за этого с 22 февраля Наталья отказалась от еды.

Это уже вторая голодовка Натальи. В январе она также отказалась от еды из-за того, что ей не передавали почту. Тогда ее перевели в камеру с лучшими условиями, а за три дня пришло 38 писем.

Как напоминает издание «Настоящее время», Наталья Херше родилась в Беларуси, но уже более 12 лет живет в Швейцарии. В сентябре 2020 года ее осудили на два с половиной года колонии строго режима из-за сорванной с омоновца балаклавы – Наталью обвинили в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел во время женского марша в Минске 19 сентября. Херше приехала в Беларусь в отпуск на 10 дней, на 21 сентября у нее был обратный билет в Швейцарию.

На суде она рассказала, что во время задержания испугалась, но ей было важно посмотреть в глаза человека, который пытался ее увести.

Что этому предшествовало

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Тамара Отовская